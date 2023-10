Piccolo momento di festa a Valmadrera. Dopo 42 anni di lavoro, di cui più di 41 anni di servizio presso il Comune di Valmadrera, è andata in pensione Gabriella Maggi: era stata assunta a tempo indeterminato il 1° dicembre 1982. Dopo aver lavorato in segreteria e presso l'Ufficio Tecnico, Gabriella è stata un volto familiare per tutti gli utenti dell'Ufficio Servizi Demografici, dove si è occupata soprattutto delle nuove residenze e del rilascio delle carte di identità, collaborando con i colleghi nel rispondere alle numerose richieste di informazioni che quotidianamente vengono rivolte all'Ufficio.

Il sindaco, accompagnato dal resto della Giunta, ha voluto riceverla e ringraziarla prima della riunione di martedì 17 ottobre: la donna è arrivata in via Roma insieme al figlio Matteo e agli inseparabili colleghi di lavoro Graziella Butti e Riccardo Rusconi. I tre collaboravano ininterrottamente all’anagrafe dal lontano 1987, uno degli uffici più strutturati del Comune.

Il sindaco ha voluto in particolare ringraziare Gabriella “per la discrezione e la riservatezza con cui in questi anni ha custodito le diverse situazioni che si sono presentate in ufficio, dove tutti ci presentiamo per necessità di documenti, eventi di gioia o sofferenza”. Gabriella ha ringraziato gli amministratori e i colleghi, spiegando come abbia “già un po’ di nostalgia” per le tante persone che quotidianamente incontrava.