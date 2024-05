Perdita di gas a Valmadrera: al lavoro i pompieri

Lavori in corso a Valmadrera a causa di una perdita di gas. Due squadre dei pompieri - scattate dal Comando provinciale di Lecco e dal vicino Distaccamento volontario di via Sabatelli - sono entrate in azione nel pomeriggio di lunedì 6 maggio per una perdita di gas rilevata in viale Promessi Sposi, una delle principale strade della città, in un'area limitrofa a quella ex Calvasina: i vigili del fuoco giunti sul posto hanno iniziato la valutazione del problema per poi procedere con la sua risoluzione.