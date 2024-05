Distacco massi nella galleria a lago, vigili del fuoco in azione

Crollo di massi in galleria e pronto intervento dei vigili del fuoco a Perledo. Il cedimento è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 maggio, nella galleria Morcate lungo la Strada provinciale 72 a lago. Stando alle prime informazioni a disposizione, la caduta di sassi e materiale all'interno del tunnel sarebbe stato provocato dall'urto di un autocarro contro le pareti in pietra che circondano la carreggiata.

Non ci sarebbero persone ferite, nè ulteriori danni, ma al momento (ore 16.30) sono ancora in corso verifiche per la messa in sicurezza e la rimozione del materiale crollato a terra. Il comando dei vigili del fuoco è intervenuto sul posto con un'autopompa partita dal distaccamento di Bellano e un'autoscala dalla sede centrale di Lecco.