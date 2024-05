Frana sulla Sp72 a lago: colpita un'auto e strada chiusa

Un'altra caduta massi lungo la Sp72 a lago, questa volta con un'auto colpita e un grande spavento. La frana si è verificata alle 14 di venerdì 3 maggio al confine tra i comuni di Varenna e Perledo, all'altezza della rotonda tra la galleria e la deviazione a lago. Stando alle prime informazioni a disposizione, le reti paramassi avrebbero contenuto il danno e il crollo di sassi e terreno sulla strada.

Parte del materiale franato ha comunque colpito una vettura in transito verso Bellano e sul posto sono dovuti intervenire in codice giallo i soccorsi inviati da Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

La persona alla guida, una donna di 36 anni, è stata prontamente soccorsa dall'equipaggio del Soccorso Bellanese e poi trasferita in ospedale in codice verde. Grande la paura, ma per fortuna l'automobilista avrebbe riportato ferite lievi con solo qualche leggera contusione. Al momento la strada è stata chiusa per le prime operazioni di verifica e messa in sicurezza.

Gli aggiornamenti: franati 2 metri cubi di materiale, provvidenziali le reti paramassi

Dopo i primi sopralluoghi da parte di tecnici e vigili del fuoco è stato reso noto che sono franati circa 2 metri cubi di materiale che hanno invaso la SP72 a Varenna. La maggior parte di massi e terreno sono stati bloccati dalla rete paramassi. In piccola parte è stata coinvolta una vettura in transito.

A parte il grande spavento, la persona alla guida è rimasta praticamente illesa. La strada per il momento (ore 15.30 di venerdì 3 maggio) rimane chiusa. Per raggiungere Mandello in direzione sud o Colico verso Nord, è necessario utilizzare la Statale 36.