Paura per un giovane caduto in un canale: portato in salvo dai soccorsi

Paura per un giovane caduto in una zona impervia di Perledo e pronto intervento dei soccorsi per portarlo in salvo. L'allarme è scattato alle 16.15 di oggi, mercoledì 15 giugno. In azione personale del Soccorso Bellanese, i primi a giungere sul posto e a iniziare le operazioni, e del Soccorso Alpino, con loro anche i Vigili del Fuoco con una squadra Saf da Lecco e un'autopompa serbatoio dal distaccamento di Bellano.

Il giovane era caduto in un canale nei pressi della Parrocchia di San Martino. Arrivati sul posto, soccorritori e Vigili del Fuoco hanno stabilizzato il paziente ancora in una situazione di pericolo. Il ragazzo è stato poi recuperato con tecniche di derivazione alpina e, raggiunta una zona sicura, portato a bordo dell'ambulanza. L’intervento è terminato alle 17.20.