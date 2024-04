Imbrattano la galleria: denunciati due giovani writer

Denunciati per aver imbrattato le pareti della galleria con scritte pro Palestina e contro le forze di polizia. I carabinieri della stazione di Bellano hanno deferito in stato di libertà due 23enni italiani per deturpamento e imbrattamento di beni altrui.

I giovani writer sono stati sopresi intorno alle 3 dell’altra notte mentre imbrattavano, con parole a favore della Palestina e contro le forze dell'ordine, le pareti interne della galleria che si trova lungo la strada statale 753, in località Albiga nel territorio comunale di Perledo.

Sequestrate 25 bombolette

Ai due giovani, residenti rispettivamente nelle province di Lecco e Sondrio, sono state sequestrate 25 bombolette di vernice di vari colori utilizzate per compiere il vandalismo.