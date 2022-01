Si perde nei pressi del Rifugio Rosalba, il recupero con l'elicottero

Persona smarrita in Grignetta, in azione l'elicottero Vf Drago dei Vigili del fuoco. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato in zona Rifugio Rosalba.

Sul posto, dal Comando provinciale di Piazza Bione, è stato disposto l'invio del mezzo aereo decollato da Malpensa, con una squadra Saf (Speleo alpino fluviale) a supporto da terra. La persona è stata recuperata e aiutata a scendere a valle, per fortuna in buone condizioni.