Non si sente bene in casa, persona soccorsa con il supporto dei pompieri

Intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco con autoscala in una palazzina di via Aldo Moro

Non si sente bene mentre si trova nella propria abitazione, e per favorire le operazioni di soccorso è necessario l'intervento sul posto non solo del personale sanitario del 118, ma anche dei Vigili del Fuoco. L'episodio di cronaca è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 settembre, in via Aldo Moro a Lecco (vedi foto) dove una persona è stata soccorsa a seguito di un evento medico.

Per supportare Areu, i pompieri del Comando di Lecco si sono recati al'esterno del condominio con un'autopompa, un'autoscala e una squadra SAF (Speleo alpino fluviale). La persona è stata così aiutata e trasferita dal suo appartamento fino a bordo dell'ambulanza.