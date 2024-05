Persone sui binari: treni fra Lecco e Milano bloccati per due ore

Mattinata di enormi disagi per i pendolari sulle linee fra Lecco e Milano. La circolazione è rimasta a lungo interrotta, quasi due ore, a causa della presenza non autorizzata di persone lungo i binari fra Carnate Usmate e Arcore che ha bloccato i treni nella fascia tra le 6 e le 8.

Le informazioni sono ancora frammentarie e raccontano la presenza di individui lungo i binari. Secondo alcune testimonianze raccolte sarebbero stati lanciati oggetti contro i convogli, forse sassi.

L'episodio ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine, con l'interruzione della circolazione sulle linee Lecco-Carnate-Milano e Tirano-Lecco-Milano. I treni sono arrivati ad accumulare oltre un'ora di ritardo, come illustrato da Trenord tramite i propri servizi di comunicazione.

Sono stati cancellati diversi treni su entrambe le linee, mentre per altri è stato posto il capolinea a Carnate. La situazione si è sbloccata solo poco prima delle 8 a seguito dell'intervento della Polizia ferroviaria, che ha fatto spostare le "persone non autorizzate che camminavano lungo la sede ferroviaria". Non sono da ecludere però strascichi sulla circolazione per l'intera mattinata.