Incidente frontale tra auto e camion a Pescate

Violento scontro frontale tra un'auto e un camion lungo la Provinciale 72 a Pescate. L'incidente è avvenuto alle 14 di oggi, giovedì 28 luglio, in via Roma coinvolgendo due persone. L'allarme è scattato in codice rosso, con i soccorsi del 118 che sono poi proseguiti in giallo. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Rossa di Lecco, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Merate competente per territorio.

I pompieri hanno inviato sul luogho dello schianto un'autopompa dal distaccamento di Valmadrera e un mezzo polivalente dalla Centrale del Comando provinciale di Lecco. Le squadre hanno prestato soccorso alla donna di 50 anni che viaggiava a bordo della macchina, la paziente è stata poi distesa a terra in attesa del medico e dei sanitari. Sempre i pompieri hanno inoltre messo in sicurezza l'area. L'intervento si è concluso intorno alle 15 e l'automobilista è stata trasportata in ospedale a Lecco. La 50enne ha riportato una contusione toracica e un trauma a un piede.