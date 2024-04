Un germano morto sulla cassetta delle posta. Il sindaco: "Scopriremo se è un avvertimento"

Germano morto abbandonato sulla cassetta delle posta di un condominio; il sindaco di Pescate Dante De capitani vuole vederci chiaro e capire se si tratti di una sorta di 'avvertimento'.

"Queste cose nel mio paese non devono accadere, un conto sono le beghe e i dispetti condominiali, un conto sono gli avvertimenti in stile mafioso come questo" tuona De Capitani. "Ho già provveduto a far recuperare l'animale, un germano maschio posto sopra la cassetta postale di un condominio in frazione Torrette e a consegnarlo al servizio veterinario di Ats perché voglio capire se è stato ucciso o è morto di morte naturale".

Nella prima ipotesi, giova ricordarlo, scatterebbe anche una denuncia penale perché gli animali selvatici sono di proprietà dello Stato e affidati al sindaco. "Un cittadino - prosegue De Capitani - proprio ieri mi aveva segnalato la presenza di un germano morto vicino allo Spaccio Dolci alle Torrette, potrebbe essere che qualcuno l'ha prelevato lì, ma potrebbe anche essere un altro esemplare".

"Queste cose vanno denunciate"

Il sindaco ha già parlato dell'accaduto con i carabinieri. "Ho informato il maresciallo Casella della stazione carabinieri di Olginate della vicenda perché queste cose vanno denunciate subito, può essere opera di uno squilibrato ma può essere anche qualcosa di più serio, per cui ho chiesto un controllo mirato in tutta la zona. In quel condominio abita anche un poliziotto e nelle immediate vicinanze abito pure io, ma non credo sia un messaggio indirizzato a me perché altrimenti il germano l'avrebbero potuto lasciare sul mio pickup che è sempre parcheggiato all'aperto sotto casa mia".

In quella zona, una traversa di via Roma, non ci sono telecamere: "I condomini le hanno chieste in passato perché alcune auto venivano prese di mira dai vandali, ma dopo questo episodio che giudico grave, le metteremo anche lì" chiosa il sindaco.