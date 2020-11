Controlli per Halloween, sequestrate bottiglie di alcolici e una mazza da baseball

Serata di controlli da parte della Polizia intercomunale di Pescate e Garlate sabato, in occasione della ricorrenza di Halloween.

Su disposizione dei sindaci Dante De Capitani e Giuseppe Conti, due pattuglie dei vigili, agli ordini del comandante Chiara Fontana, hanno effettuato controlli territoriali in vicinanza dei pub e dei parchi e giardini per verificare la chiusura (come disposto dai recenti Dpcm) e l'assenza di condizioni di assembramento.

Nel corso dell'attività sono state sequestrate bottiglie di alcolici e anche una mazza da baseball a una compagnia di ragazzini nei parchi del territorio.

Venerdì in tutta la provincia si sono svolti i controlli di monitoraggio delle forze dell'ordine, al fine del contenimento della diffusione del Covid-19. Come comunicato dalla Prefettura di Lecco, sono state effettuate verifiche in 89 esercizi e su 335 persone, di cui due sanzionate per l'ex art. 4 comma 1 25.02.2020 n. 19.