Ciclista investito, soccorsi in azione a Pescate

Un ciclista è stato investito nella mattinata di oggi, sabato, a Pescate. L'incidente è avvenuto alle 9 in via Papa Giovanni XXIII all'altezza del civico 46, non lontano dal municipio. Immediato l'allarme al 118: sul posto si è portata l'ambulanza del Soccorso di Lecco, allertata anche la Polizia stradale. L'intervento è stato portato avanti in codice giallo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo, 53 anni, ha riportato un trauma facciale ed è stato trasportato in ospedale a Lecco. Soccorsi in azione poco prima anche in via Bergamo a Merate a seguito di uno scontro tra due auto nel quale sono rimaste ferite, in modo lieve, due donne di 27 e 47 anni.