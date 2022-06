Gozzovigliano e abbandonano i rifiuti al parcheggio: 700 euro di multa

Abbandonano i rifiuti nel parcheggio dopo essersi saziati con panini, patatine e bevande fresche. Il conto, però, è salatissimo: quasi 700 euro.

Accade a Pescate, dove il sindaco Dante De Capitani prosegue nella sua battaglia di civiltà contro chi lascia cartacce e altro sul suolo pubblico. Gli ultimi episodi si sono consumati in orario serale, dopo le 22, al nuovo parcheggio sopra la casetta dell'acqua, a lato dell'area cani comunale. "Fermano l'auto su uno stallo, spengono le luci della vettura, mangiano e bevono pietanze acquistate nel vicino fast food - denuncia il primo cittadino - Alla fine delle libagioni si apre la portiera lato passeggero e cade una borsa di carta piena di rifiuti, che poi il vento della notte sparge ovunque".

Gli "sporcaccioni", come li definisce il sindaco, provengono da fuori paese e non hanno fatto i conti con le nove recenti telecamere installate nel parcheggio, che hanno immortalato tutta la scena e ovviamente la targa dell'utilitaria. Come se non bastasse, un cittadino membro delle "sentinelle" pescatesi ha subito allertato il sindaco appena avvistate le cartacce.

L'illuminazione fa luce sul fatto

"Il fatto è successo in un parcheggio illuminato a giorno e quindi per il comandante della Polizia locale Chiara Fontana è stato facile risalire ai colpevoli, ai quale arriverà una sanzione del sindaco non per l'abbandono di un rifiuto solo, ma dei sei complessivi contenuti nel sacchetto e rinvenuti intorno, per una cifra complessiva vicina ai 700 euro - informa De Capitani - L'eco delle numerose sanzioni comminate al parcheggio del parco Torrette ha scoraggiato molti ad andare a sporcare lì come facevano di solito, e quindi hanno cambiato parcheggio in una zona più defilata. Ma sono caduti dalla padella alla brace perché il parcheggio della casetta acqua, a differenza di altri meno recenti, è illuminato con lampade di ultima generazione molto potenti".