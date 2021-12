Abbandona quattro sacchi di immondizia nel comune vicino: multato dal sindaco

Abbandona sacchi dell'immondizia in un parcheggio, multato direttamente dal sindaco. Prosegue a Pescate la "tolleranza zero" nei confronti dei trasgressori sul tema rifiuti.

"Stamattina (venerdì, ndr) ho personalmente sanzionato il proprietario di ben quattro sacchi neri di immondizia abbandonati in un parcheggio di via Roma a monte sulla Strada provinciale 583 - informa Dante De Capitani - Sia il gruppo segnalazioni che gli abitanti del luogo mi avevano avvisato del deposito di questi sacchi e stamattina con il capostradino li abbiamo aperti e rinvenuto tra l'altro dei pacchi postali con indirizzo del proprietario, un cittadino di un comune vicino. Proprio nell'ultima seduta del Consiglio comunale avevamo raddoppiato le sanzioni per questo tipo di violazioni e quindi lo sporcaccione che ha scambiato il mio paese per una discarica riceverà una multa di 800 euro".

"Campagna informativa carente"

De Capitani coglie l'episodio di cronaca per tornare anche su un argomento a lui caro. "Purtroppo devo rimarcare ancora una volta che si tratta di un cittadino di un Comune che ha attivato nei mesi scorsi il sacco rosso con microchip per la raccolta differenziata e che evidentemente pensa così facendo di non pagare la Tari - prosegue - Da quando in alcuni comuni vicini è partita la sperimentazione del sacco rosso siamo invasi da rifiuti sia a monte che a lago, perché la gente non ha ancora capito come funziona questa raccolta a fronte di una campagna informativa evidentemente carente".

Prosegue il sindaco: "Il problema è che poi sono i miei cittadini a dover pagare i rifiuti prodotti da queste persone e per noi e altri comuni rivieraschi come Garlate, che il sacco rosso non l'hanno attivato, è un danno evidente di cui dovremo discutere con Silea. Invito i residenti a segnalarmi sempre questi comportamenti incivili, anche perche con le nostre 70 telecamere, aprendo i sacchi o controllando le targhe in passaggio, questa gente prima o poi riusciamo a identificarla e toccando pesantemente il loro portafoglio anche a convincerla a cambiare comportamento".