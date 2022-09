Camion distrugge isola pedonale, giovanissima allerta il sindaco

Un tir abbatte la segnaletica dell'isola pedonale e una giovanissima cittadina lo segnala al sindaco permettendo di individuare il responsabile che aveva proseguito per la sua strada. L'episodio è avvenuto questa mattina a Pescate. Un camionista stava percorrendo la strada provinciale 72 in direzione Olginate quando, giunto in località Torrette, ha centrato in pieno le piazzole protette dell'attraversamento pedonale, distruggendo completamente lampeggianti e segnaletica verticale. Una ragazzina che passa di lì per andare alla scuola media del paese vede tutto e chiama al telefono il figlio minore del sindaco, suo coetaneo, il quale informa subito il padre dell'accaduto.

"Appena sono stato informato ho fatto bloccare la registrazione delle 60 telecamere del paese dal comandante della Polizia locale Chiara Fontana, che in poco tempo è così riuscita a recuperare le parti del video e a trovare l'autocarro responsabile del sinistro - ha fatto sapere il sindaco Dante De Capitani - Colgo l'occasione per ringraziare quella ragazzina per il suo senso civico e i suoi genitori per l'educazione impartita. Grazie a Lei il nostro lavoro è stato molto agevolato. Una piccola sentinella che nel frangente ha battuto sul tempo le sentinelle più grandi, gruppo promosso dal sottoscritto per il controllo del territorio. Mi fa molto piacere che anche i bambini di Pescate abbiano a cuore il bene pubblico e manifestino già in tenera età l'attaccamento al paese e la voglia di contribuire a tenerlo sempre funzionale, decoroso e ordinato".