Statale 36, incidente con tre persone coinvolte all'uscita di Pescate

Un altro incidente lungo le strade lecchesi. I soccorsi di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - sono dovuti intervenire in codice giallo questa mattina lungo la Statale 36, allo svincolo di uscita per Pescate e Malgrate, in direzione sud.

Lo schianto avrebbe visto coinvolta una sola vettura uscita di strada, finendo contro le barriere protettive della carreggiata. Il sinistro è avvenuto alle ore 10.50 di oggi, martedì 14 maggio lungo il curvone di uscita per la rotonda di Pescate. Tre le persone coinvolte: si tratta di un uomo di 46 anni e di due donne rispettivamente di 52 e di 73 anni.

Stando alle prime informazioni a diposizione, una di loro sarebbe stata trasportata in ospedale sempre in codice giallo dall'ambulanza della Croce Verde di Bosisio. Necessario anche l'intervento sul posto della polizia stradale e dei vigili del fuoco di Lecco. Non si segnalano particolari code o disagi alla viabilità.