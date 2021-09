Vandali distruggono le telecamere di videosorveglianza al Parco Addio Monti

Banda di giovani distrugge il sistema di videosorveglianza al Parco Addio Monti di Pescate. Il raid è andato in scena la scorsa settimana, colpite cinque telecamere installate da soli due mesi nella zona cucine dell'area delle feste, per un danno che l'Amministrazione comunale ha stimato in circa quattromila euro.

I vandali hanno colpito a viso coperto da cappuccio e approfittando del buio della notte. Salendo sul tetto delle strutture hanno divelto le telecamere installate, fracassandole a colpi di coltello e corpi contundenti. Ma prima di finire fuori uso le telecamere hanno registrato tutto, fin nei minimi particolari essendo apparecchiature a infrarossi e ad alta definizione.

Indagini sono in corso. Gli agenti del Comando della Polizia locale di Pescate, confrontando da remoto le 66 telecamere installate in paese - di cui ben 18 hanno immortalato i giovani prima e dopo aver compiuto il fatto - e avvalendosi del lettore targhe, stanno stringendo il cerchio sui responsabili.

È la prima volta che alcune telecamere di videosorveglianza del paese vengono messe fuori uso, in una zona dove tanti giovani da tutto il territorio lecchese sono soliti ritrovarsi, darsi appuntamento e passare le serate in compagnia. Proprio il fatto di essere ripresi dalle telecamere nei loro appuntamenti - ipotizza il sindaco - potrebbe averli portati a mettere fuori uso il sistema di videosorveglianza.

"Quando il comandante mi ha avvisato del fatto non volevo crederci, ragazzini in giro di notte a compiere atti vandalici proprio nel loro punto di ritrovo - spiega De Capitani - Evidentemente quelle telecamere davano fastidio ma le rimetteremo ancora, perche a Pescate zone dove ognuno fa quello che vuole non ce ne sono. E Le rimetteremo a spese dei responsabili o in caso di minorenni dei loro genitori".

Essendo state danneggiate apparecchiature pubbliche comunali, il reato è procedibile d'ufficio e le forze dell'ordine stanno completando gli accertamenti con la Polizia locale.