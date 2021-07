Grave incidente sul lavoro alla Pfa di Cortenova: scatta lo sciopero

Avrà un seguito il grave incidente sul lavoro avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì alla Pfa di Cortenova. Un ragazzo di 23 anni è stato soccorso dai Vigili del Fuoco, intervenuti con due squadre in supporto al personale del Soccorso Valsassinese e di Areu. Sul posto anche l'elicottero decollato da Como. Il giovane, dopo essere stato liberato da profilati metallici che ne impedivano lo spostamento, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Varese Circolo.

L'incidente ha provocato la reazione dei sindacati:

“Innanzitutto vogliamo esprimere la nostra vicinanza al lavoratore e ai suoi familiari nella speranza che tutto si possa risolvere per il meglio.

Come rappresentanze sindacali ormai da mesi stiamo sollecitando l’azienda sul tema della salute e sicurezza , riuscendo a strappare un incontro ufficiale solo per la giornata di giovedì 8 luglio, alle ore 17.00, in queste ore abbiamo anche chiesto all’azienda di anticipare a oggi l’incontro, ricevendo da parte dell’azienda risposta negativa.

Per tutto cio? le organizzazioni sindacali FIM CISL e FIOM CGIL unitamente alle RSU , al fine di sollecitare ancor di piu’ l’azienda e sensibilizzare al massimo i lavoratori sul tema dichiarano, per giovedì 8 lugli, sciopero delle ultime due ore di ogni turno”.