Vittima di una caduta al Pian delle Betulle, donna soccorsa con l'elicottero

Un'altra caduta in montagna ha movimentato la giornata dei soccorritori dopo le due, una delle quali molto laboriosa, avvenute ieri. È successo domenica intorno a mezzogiorno al Pian delle Betulle, vittima una donna di 43 anni.

L'escursionista è stata raggiunta pochi minuti dopo la chiamata di emergenza dall'elicottero che la centrale operativa di Areu ha fatto decollare dal Sant'Anna di Como. Il personale sanitario ha immobilizzato la donna e l'ha caricata a bordo per il trasporto in ospedale, avvenuto intorno alle 13.30.

Le sue condizioni, parse in un primo momento serie (la mobilitazione dei soccorsi è scattata in codice rosso), sono per fortuna risultate meno gravi: la 43enne ha comunque riportato un trauma cranico ed è stata trasferita al nosocomio di Gravedona in codice giallo.