Casargo, altro intervento: escursionista cade in montagna, interviene l'elicottero

Terzo intervento dei soccorritori nella giornata di sabato a Casargo. Poco dopo mezzogiorno l'elisoccorso di stanza a Bresso (Milano) si è recato all'interno del territorio del comune valsassinese per prestare soccorso a una donna di 49 anni caduta non lontano da Pian delle Betulle; l'escursionista è stata raggiunta anche dai tecnici della Stazione di Premana della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino, stabilizzata e trasferita per via aerea presso l'ospedale "Sant'Anna" di Como.

Le sue condizioni sarebbero serie, ma non preoccupanti: è stata ricoverata in codice giallo all'interno del nosocomio comasco.