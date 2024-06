Reazione allergica, bambina soccorsa a Pian Sciresa

Intervento dell'elicottero e dei vigili del fuoco oggi a Pian Sciresa per soccorrere una bambina colpita da un malore a seguito di una reazione allergica. L'allarme è scattato alle 13.45 di mercoledì 26 giugno nel verde sulle alture del territorio comunale di Malgrate.

I pompieri sono entrati in azione con 2 squadre Saf (Speleo alpino fluviali) per aiutare e portare in zona sicura la giovanissima paziente, collaborando inoltre con il personale sanitario trasportato sul posto con l'elicottero. L'intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa un'ora. La bimba, in ripresa, è stata comunque trasportata in ospedale per ulteriori cure e accertamenti.