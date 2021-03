Vigili del Fuoco in volo per recuperare un escursionista scivolato in un canalone ai Piani d'Erna

Soccorsi in azione oggi pomeriggio in elicottero sulle alture di Lecco. Poco dopo nuovo intervento a Mandello per aiutare una famiglia con due bambini in difficoltà. Stanno tutti bene

I soccorsi sono scattati intorno alle 13 di oggi, domenica 21 marzo. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecco, insieme ai colleghi impegnati con l'elicottero dei Vigili del Fuoco Vf Drago 84, sono intervenuti per il recupero di un escursionista scivolato in un canalone ai Piani d'Erna.

Le operazioni di soccorso tecnico urgente sulle alture lecchesi sono durate poco più di un'ora. L'uomo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco e trasportato a valle. Non avrebbe riportato particolari ferite a seguito della caduta, e ora sta bene.

Seconda uscita dell'elisoccorso poco dopo in una zona impervia sopra Mandello

Poco più tardi, alle 14.30, è invece scattato un nuovo allarme sulle alture di Mandello, in particolare nella zona dello Zucco di Tura. Ancora una volta si è reso necessario l'intervento dell'elicottero Vf Drago 84, insieme al 118 e al personale del Soccorso Alpino. La squadra Saf del Comando di Lecco è stata allertata per prestare aiuto a una famiglia con due bambini, trovatasi in difficoltà in una zona impervia. Anche questo intervento è per fortuna andato a buon fine.