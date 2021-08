Malore e caduta ai Piani Resinelli, donna soccorsa con l'elicottero

L'intervento è scattato in codice rosso, la 56enne è poi stata trasferita in giallo all'ospedale con un trauma cranico

Paura questa mattina ai Piani Resinelli per la caduta di una donna a seguito di un malore. I soccorsi del 118 sono scattati in codice rosso e sul posto - una zona impervia nel territorio comunale di Ballabio - si sono presto portati gli operatori del Soccorso Alpino e l'elicottero di Areu salito in volo da Milano.

La donna, 56 anni, ha avvertito un malessere mentre stava camminando e cadendo ha successivamente riportato un trauma cranico. Soccorsa d'urgenza, la paziente è stata quindi trasportata in ospedale. L'intervento (nel momento in cui stiamo scrivendo, ore 11.30 di sabato 14 agosto, ancora in corso) è proseguito in codice giallo.

Sempre questa mattina un altro escursionista di 57 anni è stato soccorso con l'elicottero a Casargo, a seguito di una caduta in una zona impervia.