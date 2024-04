Piante pericolanti: chiusa la strada per Montalbano

La strada che porta sulle colline di Montalbano, frazione di Lecco, è stata provvisoriamente chiusa a causa della presenza di piante pericolanti. Una situazione di pericolo con possibili crolli di tronchi o rami, aggravata dal maltempo dei giorni scorsi.

Interverrà un'azienda specializzata

Dopo alcune segnalazioni, nella tarda mattinata di oggi, domenica 28 aprile, sono dovuti intervenire sul posto i vigili del fuoco con due squadre dal distaccamento di Valmadrera a bordo di fuoristrada per valutare la situazione delle piante pericolanti sulla via di accesso a Montalbano. La strada resta provvisoriamente chiusa in attesa dell'intervento di definitiva messa in sicurezza da parte di un'azienda specializzata.