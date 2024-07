"Ciao Pino", anche il Nameless piange Pino D'Angiò

Anche il territorio lecchese e il Nameless piangono la morte di Pino D'Angiò. Il celebre cantautore che negli anni '80 conobbe uno straordinario successo con "Ma quale idea", è stato uno dei protagonisti del grande festival di Annone Brianza che durante il weekend di venerdì 31 maggio, sabato 1 e domenica 2 giugno ha richiamato oltre 90.000 persone per una no stop di musica e spettacolo.

D'Angiò è venuto a mancare nella giornata di sabato 6 luglio all'età di 71 anni. Oggi gli organizzatori del festival hanno dedicato all'artista un ricordo-omaggio sui social con alcune foto che lo ritraggono proprio durante l'apprezzata esibizione sul palco del Nameless. "Ciao Pino" il pensiero affiancato alle immagini che lo mostrano sorridente tra gli applausi della folla.

"Ma quale idea" e non solo: la storia di un grande artista

All'anagrafe Giuseppe Chierchia, Pino D'Angiò, nato a Pompei il 14 agosto 1952, aveva lavorato come attore, doppiatore e produttore musicale. Come ricordano i colleghi di Today.it, era un artista molto apprezzato anche all'estero. Nonostante i suoi problemi di salute, specie negli ultimi anni, aveva partecipato all'ultimo Sanremo nella serata dei duetti con i Bnkr44, la cui versione remixata di 'Ma quale idea' è stata un successo radiofonico.

Durante l'infanzia si trasferì a New York per motivi di lavoro del padre. Al suo ritorno in Italia si iscrisse alla Facoltà di Medicina dell’Università degli studi di Siena, per poi esibirsi in vari locali per guadagnare qualcosa. Il successo arrivò negli anni '80 grazie a Ma quale idea, considerato da molti come uno dei primi brano rap in Italia. D'Angiò venne premiato come miglior paroliere d'Italia e successivamente iniziò a comporre canzoni per artisti di spicco, tra cui Mina, raggiungendo grande fama anche all'estero.

Nella sua carriera artistica ha lavorato anche come doppiatore, produttore musicale e conduttore di programmi radiofonici e televisivi in Rai. Pino D'Angiò recitò anche a teatro ed ebbe un ruolo nel film Il camorrista di Giuseppe Tornatore. Per un lungo periodo si tenne lontano dalla musica a causa di problemi di salute, tornando sulla scena nel 2022 prima al fianco di Franco126 poi dei Bnkr44 per la serata cover dell'ultimo Festival di Sanremo.