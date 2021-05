Pioggia e lavori: mattinata da incubo per la viabilità lecchese

Una mattinata infernale. È bastato il maltempo che in queste ore flagella il territorio lecchese, con pioggia e vento intensi, a mandare in tilt la già congestionata viabilità provinciale.

Nell'orario di punta in cui migliaia di lecchesi si spostano per raggiungere il luogo di lavoro, fra le 7 e le 8, si sono formate infatti lunghe code in entrata nel capoluogo sia da Nord sia da Sud. A creare problemi ai residenti del lago sono gli ormai famosi celebri di Anas sulla SS36 tra Abbadia e Lecco, con restringimento di carreggiata per la sostituzione delle barriere spartitraffico.

Non si segnalano incidenti di rilievo, eppure la viabilità provinciale è al collasso. Abbiamo raccolto la testimonianza di diversi lecchesi che lamentano tempi record per la percorrenza di tratti brevi: intorno alle 8 era necessaria oltre un'ora per coprire tre chilometri fra Olcio (frazione di Mandello) e Abbadia Lariana. Poco migliore la situazione da Olginate verso Lecco.

Il traffico provinciale alle 8.30

