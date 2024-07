Smottamenti in tre località per la nuova ondata di maltempo

Non solo un albero crollato sulla strada a Lecco. La nuova ondata di maltempo di questo weekend, in particolare con la forte pioggia delle scorse ore, ha provocato anche alcuni smottamenti tra la zona Valsassina e quella dell'Alto Lago. I vigili del fuoco sono infatti dovuti entrare in azione con diversi interventi tra Bellano, Parlasco e Vendrogno.

Le operazioni di una prima messa in sicurezza e di monitoraggio della situazione sono tuttora in corso (ore 12.30 di domenica 7 luglio). Sopra, una foto a scattata a Parlasco dove il materiale franato ha invaso la strada sottostante.