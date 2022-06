Nascondeva una pistola nelle mutande: arrestato 24enne

Carabinieri arrestano giovane per tentata rapina e gli trovano una pistola nascosta nelle mutande.

È accaduto in un centro commerciale a Busnago (Monza Brianza), dove i militati della stazione di Cremella hanno rintracciato B.S., 24enne residente a Vimercate, e lo hanno tratto in arresto in quanto colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Lecco su richiesta della Procura di Lecco per tentata rapina, lesioni personali e tentato furto con strappo in concorso commessi ai danni di tre minorenni nella stazione ferroviaria di Cassago Brianza lo scorso 27 marzo.

Come se non bastasse il giovane si aggirava nel centro commerciale con una pistola, una Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa, comprensiva di caricatore inserito con cinque proiettili, occultata nei boxer indossati: a seguito della perquisizione i militari lo hanno tratto in arresto anche per la fragranza di reato del porto abusivo d'arma da fuoco.

L'aggressione lo scorso marzo a Cassago

I fatti contestati al 24enne, oltre al possesso della pistola, risalgono a marzo: le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Cremella hanno consentito di appurare che alla Stazione ferroviaria di Cassago l'arrestato, dopo avere puntato una pistola alla tempia di un 17enne residente in provincia, aveva tentato di farsi consegnare soldi e un telefono cellulare, colpendolo successivamente con il calcio della pistola al diniego del giovane. Quest'ultimo era però riuscito a darsi alla fuga nonostante l'intervento di un complice non identificato che lo aveva colpito alla gamba sinistra con un tubo metallico.