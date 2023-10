Giovane escursionista in difficoltà: in azione il Soccorso alpino

Dopo quelli di domenica un altro intervento in montagna oggi, lunedì 9 ottobre 2023, per la Stazione di Valsassina-Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana.

Un ragazzo si trovava in difficoltà in località Pianca, sotto i Pizzi di Parlasco e di conseguenza ha chiesto aiuto. Una squadra territoriale, con sei tecnici, è partita e ha raggiunto a piedi il giovane dopo più di un'ora di cammino. L’escursionista è stato messo in sicurezza e legato per percorrere il sentiero, molto ripido, fino all'abitato di Cortenova. Non si sono rese necessarie per lui cure mediche. L’intervento si è concluso intorno alle 14.