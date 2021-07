In un anno 218 persone denunciate dalla Polizia Ferroviaria a Lecco e provincia

Presentato il bilancio dell’attività svolta dalla Polfer nel corso 2020: molti gli interventi per contrastare i reati

La Polizia Ferroviaria operativa in Lombardia ha stilato un bilancio delle attività svolte nel 2020. Prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, vigilanza nelle stazioni, servizi di scorta a bordo treno, contravvenzioni per violazione al regolamento di polizia ferroviaria, controlli ai centri di raccolta di materiale ferroso e rintraccio di persone scomparse: sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano l’attività ordinaria che ogni giorno viene svolta dai poliziotti della “Specialità Ferroviaria”.

Dalla repressione dei reati ai controlli straordinari

A questi servizi si sono poi aggiunte numerose giornate di controlli straordinari come quelle organizzate durante le festività natalizie e di fine anno, rendicontate nei giorni scorsi - nell’attività complessiva regionale - in occasione dell’incontro tenutosi alla Questura di Milano.

Particolarmente intensa è stata l’attività di controllo in ambito ferroviario a seguito delle disposizioni emanate per il contenimento della pandemia da Covid-19: in questo specifico ambito la Polfer Lombardia ha impiegato i propri operatori su tutta la Regione.

Impegnativo e importante il lavoro svolto in modo specifico nelle stazioni e sui treni in transito a Lecco e provincia dove anche nel corso del 2020 si sono purtroppo registrati diversi reati e comportamenti illeciti o pericolosi che hanno reso necessario l'intervento della Polfer. Dai tentativi di furto alle minacce contro il personale ferroviario, dalle risse alle aggressioni ai capitreno: le chiamate alla polizia non sono mancate.

I dati del Lecchese

Per queanto riguarda i numeri, dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2020 sono questi i dati relativi alle attività del Compartimento Polfer per la Lombardia per quanto concerne Lecco e provincia: