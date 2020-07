La Polizia arresta 63enne pregiudicato con ordine di carcerazione pendente

A suo carico c'era un ordine di carcerazione pendente per il reato di bancarotta fraudolenta, inoltre "vantava" pure precedenti per associazione a delinquere finalizzata alla prostituzione e detenzione di armi.

L'uomo, 63 anni, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia di Lecco. Gli agenti della Squadra Volanti, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in un’azienda della Brianza in ausilio della Digos alla quale era stata segnalata la presenza di una persona molesta.

Durante i controlli all’interno della stessa ditta gli agenti hanno identificato anche l’amico del soggetto molesto, il quale è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli per il reato di bancarotta fraudolenta.

Quest’ultimo è stato quindi accompagnato presso gli Uffici della Questura di via Promessi Sposi per gli accertamenti del caso. Dopo l'interrogazione della banca dati è risultato che il 63enne aveva a suo carico diversi precedenti di Polizia, tra i quali l'associazione a delinquere finalizzata alla prostituzione di cittadine straniere e la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice, nonché la detenzione di armi che però non venivano rinvenute al momento della perquisizione domiciliare effettuata in provincia di Bergamo.

Verificata la validità del provvedimento restrittivo il soggetto, identificato per T.M., 63enne di nazionalità italiana, è stato quindi arrestato e condotto presso il carcere di Pescarenico a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.