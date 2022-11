Zona stazione e non solo: controlli serrati della Polizia

Controlli straordinari della Polizia di Stato (e non solo) a Lecco. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 24 novembre, ha avuto luogo un servizio straordinario di controllo in alcune aree del centro cittadino, in particolare in piazza Diaz, in piazza della Stazione, nonché in via Sassi ed in piazza Cermenati. Come reso noto dalla Questura cittadina, si è trattato di un'operazione finalizzata a verificare ed eventualmente contrastare alcune situazioni che di recente hanno generato allarme sociale. Gli ultimi episodi, risalenti ai giorni scorsi, hanno riguardato in particolare una rissa, vandalismi e furti nei bar.

In azione anche il Reparto Prevenzione Crimine di Milano e l'Ispettorato del lavoro

Il servizio, coordinato della Polizia di Stato, ha avuto luogo con l’impiego di personale della Squadra Volanti della Questura, coadiuvato da due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, da personale della Polizia Ferroviaria, da quello della Squadra Amministrativa, con la partecipazione anche di personale dell’Ispettorato del Lavoro di Lecco. Durante il servizio è stata predisposta una postazione di controllo, ed effettuati controlli mirati agli avventori presso alcuni esercizi pubblici. Complessivamente, nel corso del servizio, sono state identificate 50 persone, controllati 17 veicoli e 2 esercizi commerciali. Analoghi controlli verranno effettuati anche nelle prossime settimane.