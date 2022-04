Controlli antidroga a Lecco, il bilancio: multe e sequestri della Polizia

Serata di controlli, quella di venerdì 8 aprile. Come anticipato, gli agenti di varie squadre della Questura di Lecco hanno agito, insieme al Reparto Prevenzione Crimine di Milano, a un'unità cinofila antidroga di Milano e al personale della Guardia di Finanza, tra centro città, via Sassi, viale Turati e piazza Cappuccini: l'obiettivo degli agenti era quello di verificare, ed eventualmente contrastare, alcune situazioni che hanno recentemente generato allarme sociale e sono state segnalate dai cittadini. Tra queste figura il recente sequestro di tre pistole e otto chili di droga in un garage del rione di Santo Stefano, con tanto di duplice arresto messo a segno a corredo.

Multe e sanzioni tra centro e viale Turati

Il servizio, coordinato dalla Polizia di Stato, ha avuto luogo con l’impiego di Squadra Mobile, Squadra Amministrativa, Squadra Volanti. Durante lo stesso sono stati effettuati controlli anche nei pressi della stazione ferroviaria di Lecco, nonché mirati controlli amministrativi e dei frequentatori presso alcuni esercizi pubblici. Complessivamente sono state identificate 82 persone, controllati 5 esercizi commerciali, elevate 5 sanzioni nei confronti di 2 titolari di attività commerciali per un totale di 1.700 euro, sequestrati 3,3 grammi di hashish e sanzionata una persona per l'acquisto di sostanze stupefacenti.

“Analoghi controlli verranno effettuati anche nelle prossime settimane”, spiegano dalla Questura cittadina.