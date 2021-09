Controlli della Polizia tra Lecco e Mandello: il "giro" si chiude con due denunce

I giovani sono stati deferiti perché la non esibizione del permesso di soggiorno e per la violazione del daspo

Serata di controlli per gli agenti della Squadra Voltanti della Questura di Lecco. Martedì 14 settembre i poliziotti hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio unitamente a due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Lombardia: gli sforzi si sono concentrati anche nel territorio comunale di Mandello del Lario, dov'erano stati segnalati episodi di violenza ad opera di gruppi di giovani. Nell’occasione è stato controllato un nutrito gruppo di ragazzi, uno dei quali, cittadino senegalese, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per non aver mostrato il documento all’ordine di esibizione del permesso di soggiorno.

Altra denuncia a Lecco

Successivamente gli equipaggi hanno effettuato ulteriori controlli nel capoluogo, rivolgendo particolare attenzione a piazza Cappuccini e ai bar presenti sul sempre frequentato viale Turati.

Nella circostanza è stato denunciato B.T., ivoriano classe 1997, perchè non rispettoso del provvedimento di divieto di accesso ai locali pubblici nel territorio comunale di Lecco, emesso recentemente dal Questore della Alfredo d'Agostino.