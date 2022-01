Corso Promessi Sposi è la via più pericolosa di Lecco: 19 incidenti in un anno

Corso Promessi Sposi è il tratto più pericoloso di Lecco. O almeno è quello che dicono i dati del Corpo cittadino di Polizia locale per quanto riguarda il 2021. Gli agenti sono stati chiamati a intervenire in 9.509 occasioni, spendendosi in 4.176 ore di lavoro per quanto riguarda i controlli relativi alle normative anti-Covid. 401 gli interventi rilevati durante l'anno solare, il dato più basso del lustro. La violazione più comune? Quella secondo il quale “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, come riportato dal Codice della Strada. 316 infrazioni vengono commesse dagli over 50, ma ben 266 cadono nella fascia 31-50 anni.

E sono ben 12.863 i varchi non autorizzati in Zona a traffico limitato, molti di più delle 9.201 soste in zona di divieto.

Resinelli e stazioni

Per quanto riguarda il servizio effettuati ai Piani Resinelli, da giugno a settembre, nei giorni festivi, sono stati effettuati 12 servizi congiunti tra i Comandi di Polizia Locale di Lecco, Mandello del Lario, Ballabio e Abbadia Lariana, oltre all'attività di coordinamento del servizio sovracomunale.

Prosegue il progetto “stazioni sicure”: il servizio è stato effettuato per 256 ore, nei mesi di ottobre e novembre, in orario serale/notturno, presso la stazione di Lecco. Anche in questo caso va sommata l'attività di coordinamento del servizio sovracomunale.

Polizia Locale: i dati del 2021

Telecamere videosorveglianza 2021 Numero telecamere videosorveglianza 167 Numero postazioni telecamere lettura targhe 20 Numero richieste registrazioni videosorveglianza per indagini 145 Numero richieste transiti sistema tracciabilità targhe per indagini 206

Nel 2021 sono state installate 6 telecamere nuove nell’area “La Piccola” e sostituite 16 telecamere con modelli più performanti.

Attività controlli contrasto Covid-19 2021 Numero sanzioni violazioni normativa COVD 46 Numero attività controllate per normativa COVID 707 Numero controlli mercati normativa COVID 103 Numero servizi per controlli normativa COVID 323 Numero servizi congiunti con FF.OO normativa COVID 109 Numero ore servizi controlli COVID 4.176

Incidenti stradali rilevati

Tipo sinistro Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Senza feriti 258 253 249 157 251 Con lesioni 158 172 170 109 150 Mortale 0 3 4 1 0 Totale 416 428 423 267 401

Infrazioni al Codice della Strada accertate a seguito di sinistro stradale anno 2021:

Art. 141 CDS perdita di controllo del veicolo

Art. 154 CDS cambio di direzione o di corsia di marcia Art. 145 CDS mancata precedenza

Art. 191 CDS omessa precedenza ai pedoni su attraversamento pedonale Art. 149 CDS omessa distanza di sicurezza

Fascia età conducenti:

Località in cui si sono verificati alcuni sinistri:

Servizio prossimità territoriale

Esposti e segnalazioni cittadini/servizi di prossimità 2021 Segnalazioni/esposti ricevuti 308 Segnalazioni evase dal Comando di Polizia Locale 291 Relazioni di servizio a seguito di sopralluoghi per esposti cittadini 211 Numero servizi nei rioni e in ZTL 2200 Posti di controllo polizia stradale 370 Servizi antidegrado sicurezza urbana 123 Interventi per ASO e TSO 54

Alcune tipologie di violazioni al Codice della Strada

Violazioni codice della strada accertate 23.488:

Tipologie 2021 Circolazione con documenti scaduti/non esibiti 164 Transiti non autorizzati in ZTL 12.863 Circolazione senza assicurazione 92 Circolazione con veicolo con caratteristiche tecniche non conformi 87 Violazioni norme di comportamento 398 Violazioni per soste irregolari 9.201

Decurtazione punti dalla patente di guida a seguito di accertamento violazioni 2882 Patenti sospese 126 Veicoli rimossi 365 Sequestri veicoli 65 Contrassegni invalidi rilasciati 348 Ricorsi a Prefettura e Giudice di Pace 719

Attività di Polizia Giudiziaria

Tipologie 2021 Comunicazioni all’autorità Giudiziaria 39 Notifiche di polizia giudiziaria 423 Denunce/querele presentate da cittadini 77

Accertamento di reati in materia di circolazione stradale