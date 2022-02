Sabato di interventi per le forze di soccorso sulle montagne lecchesi

Pomeriggio di gran lavoro per le forze di soccorso sulle montagne lecchesi. Primi due interventi sulle piste di sci di Bobbio per gli infortuni occorsi a un 25enne e una donna di 40 anni: entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Lecco in codice verde. Sul posto l'ambulanza del Soccorso Centro Valsassina prima e della Croce rossa di Ballabio poi.

Alle 14.30 caduta di una persona nei boschi sopra Lecco, in direzione Passo del Giuss: per soccorrere l'escursionista si è alzato in volo l'elicottero decollato dal Sant'Anna di Como, il trasporto all'ospedale di Gravedona è avvenuto in codice giallo.

Un altro incidente montano ha richiesto l'invio di un equipaggio della Croce San Nicolò di Lecco per una persona caduta sui sentieri sopra Pradello, mentre intorno alle 16 l'elicottero giunto da Milano ha sorvolato il San Martino per un escursionista vittima di malore.