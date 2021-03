Occhio alla truffa! I Vigili del Fuoco: «Diffidate da chi vi chiede denaro a nome nostro»

«Diffidate da chi vi telefona chiedendo soldi». È l'appello dei Vigili del Fuoco per tentare di mettere un freno al «presunto tentativo di truffa in atto nella provincia di Lecco». Come riferito dai pompieri del Comando Provinciale di Lecco, l'avviso è rivolto alla «popolazione e ai professionisti del settore (tecnici per la sicurezza, architetti e ingegneri)», che deve guardarsi bene da «chi chiama chiede denaro a nome dei Vigili del Fuoco».

«Chiamate le forze dell'ordine»

«Il Corpo Nazionale non chiede soldi ai cittadini - aggiungono da piazza Bione -, e diffida chiunque dal farlo, invitando pertanto la popolazione a non elargire denaro a seguito di richieste analoghe e di chiamare le forze dell'ordine qualora dovessero giungere simili richieste».