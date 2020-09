Pompieri al lavoro nel Lecchese: tre interventi nel pomeriggio per i vigili del fuoco

Pomeriggio d'intenso lavoro per i pompieri lecchesi. Oggi, giovedì 10 settembre, il Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco è stato chiamato a effettuare tre interventi sul territorio, due all'interno della fascia montana e uno nel cuore di Valmadrera.

Nel pomeriggio, infatti, i pompieri sono entrati in azione in via Concordia, 6, nel pieno del centro urbano cittadino, per prestare soccorso a una persona insieme ai volontari del Distaccamento attivo in via Sabatelli. Inoltre, insieme al Soccorso Alpino, sono andati in scena un intervento sul sentiero che si perde intorno all'Eremo del Monte Barro e, successivamente, sul Monte Cornizzolo, dove un uomo si era incagliato con il suo parapendio a quindici metri d'altezza.