Intervento salvavita dei pompieri nella porzione di lago facente parte del comune di Malgrate. I Vigili del Fuoco che fanno capo al Comando Provinciale di Lecco sono intervenuti con la squadra Nautica nella serata di mercoledì 30 giugno per salvare un giovane in difficoltà. Il ragazzo era impegnato in una sessione di allenamento con il kitesurf quando, per motivi al momento non resi noti, si sarebbe trovato in seria difficoltà.

Il malcapitato, fortunatamente in buone condizioni fisiche, e il kitesurf sono stati recuperati dai pompieri grazie all'utilizzo della pilotina.