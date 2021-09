Escursionisti si perdono nella zona del Rifugio Pianezzo: recuperati

Intervento in altura per i pompieri nel pomeriggio di lunedì 27 settembe. Il Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco e del Distaccamento volontari di Valmadrera sono entrati in azione nella zona del Rifugio Sev Pianezzo, sul monte Moregallo, per recuperare due escursionisti.

Recuperati in una zona impervia

Le due squadre di pompieri sono state elitrasportate in una zona impervia: anche il visto il sopraggiungere dell'oscurità è stato scelto di far decollare il Drago Aw139 da Malpensa, che ha verricellato gli escursionisti e li ha trasferiti via aria presso il "pratone" di Parè, dov'era presente un'autopompa in appoggio. I due sono segnalati come in ottime condizioni di salute.