Giovane scivola in un canale di scolo alle pozze di Bonacina: la soccorrono i pompieri

Nella giornata di sabato 12 settembre, verso le ore 16.30, il Nucleo Saf (spele-alpino-fluviale) dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco, è intervenuto alle pozze di Bonacina per soccorrere una giovane. I pompieri, portatisi in una zona impervia, hanno raggiunto e soccorso la 17enne, scivolata in un canale di scolo in località Sant'Egidio.

La ragazza è stata trasportata dalla squadra Saf fino al piazzale del rione di Bonacina, per poi essere trasferita dal personale sanitario della Croce Rossa di Valmadrera, giunto sul posto insieme a un'automedica, presso il nosocomio "Manzoni" di via dell'Eremo. L’intervento si è concluso verso le ore 17.45.

