Portati in salvo 4 alpinisti bloccati sul Monte Legnone

Sono stati recuperati e portati a valle sani e salvi i quattro alpinisti bloccati nel canale Ovest del Monte Legnone, nel Lecchese. Gli escursionisti si sono ritrovati in difficoltà in una zona molto impervia nel pomeriggio di sabato 16 dicembre, e allora hanno deciso di chiedere aiuto. La centrale ha subito mandato sul posto l’elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza e le squadre territoriali del Cnsas - Soccorso alpino e speleologico, Stazione di Valsassina - Valvarrone della XIX delegazione Lariana.

Una decina i tecnici Cnsas impegnati

Una decina i tecnici impegnati, a supporto delle operazioni dell’elicottero; una squadra territoriale era già salita a piedi in quota, fino al bivacco Cà de Legn, per raggiungere il gruppo di alpinisti. In momenti differenti e per ragioni legate all’elevata complessità dell’intervento, sono stati attivati anche l’elisoccorso di Sondrio e quello di Milano. Nel frattempo è diventato buio e l’intervento è stato concluso dall’elisoccorso di Brescia, sempre di Areu, abilitato per le operazioni speciali in notturna. L’intervento è terminato in serata, con il rientro dei soccorritori.

Sempre nel pomeriggio di ieri, c’è stato un altro intervento in Valsassina, nel territiroio comunale di Introbio, con allerta scattata alle 14:20, al Pizzo Tre Signori. Qui è stato portato a termine con esito positivo il recupero di un alpinista che si era infortunato a una caviglia. È intervenuto l’elisoccorso di Bergamo, attivate a supporto le squadre Cnsas.