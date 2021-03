Covid: dopo due mesi, la pressione sugli ospedali lecchesi si stabilizza

Migliora lentamente la situazione degli ospedali lecchesi. Secondi i dati forniti questa mattina, lunedì 29 marzo (il quadro è relativo alle ore 10) dalla Asst Lecco, il numero di pazienti ricoverati per covid è stabile, sia al Manzoni di Lecco sia al Mandic di Merate.

Per la prima volta da fine gennaio a oggi, in un lasso di tempo di almeno una settimana tra un rilevamento e il successivo, non si registrano incrementi. Un dato incoraggiante poiché potrebbe fare presagire - secondo gli esperti - l'inizio della curva discendente nelle prossime settimane.

A Lecco sono attualmente ricoverati 203 pazienti, uno in più rispetto a lunedì scorso, una presenza in più in terapia intensiva mentre sono 31 i pazienti sottoposti a ventilazione meccanica. A Merate 121 ricoverati (uno in meno rispetto a una settimana fa), stabili le terapie intensive, in calo i C-Pap.

La situazione al Manzoni di Lecco

SI TUAZIONE 29/03/2021

Ore 10:00 P.O. Lecco REPARTI COVID POSTI OCCUPATI 22/03 15/03 05/03 24/02 17/02 21/01 11/01 17/12 01/12 22/11 TOTALE PAZIENTI COVID 203 202 197 168 136 124 118 136 176 198 203 DI CUI PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA 19 18 17 N.C. 9 8 8 17 16 20 20 DI CUI PAZIENTI IN C-PAP 31 24 32 23 15 16 13 12 13 29 26

La situazione al Mandic di Merate