La foto del dott. Paolo Maniglia scattata all'interno della terapia intensiva di Lecco

Coronavirus, i dati dell'Asst: non aumenta la pressione sugli ospedali "Manzoni" e "Mandic"

Stabili i pazienti in terapia intensiva rispetto allo scorso 21 gennaio, come i pazienti totali. Dati in linea anche al "Mandic" di Merate