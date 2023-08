Soccorsi in azione alle pozze di Erve per aiutare una donna colta da malore

Soccorsi in azione alle pozze di Erve per prestare aiuto a una donna in difficoltà. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 23 agosto, e ha visto l'intervento congiunto di vigili del fuoco, soccorso alpino, areu e Volontari del soccorso di Calolziocorte.

Sembra che la donna, 64 anni di età, sia stata colta da un malore mentre si immergeva nel torrente Gallavesa che crea le suggestive pozze d'acqua scendendo verso la Valle San Martino. I pompieri sono intervenuti con due squadre Saf (Speleo alpino fluviale) a bordo di altrettanti mezzi adatti al fuoristrada.

La 64enne ha ricevuto le prime cure sul posto ed è stata poi portata a bordo dell'ambulanza arrivata in via Resegone, e quindi trasferita all'ospedale Mandic di Merate in codice giallo.