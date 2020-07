Cade da una roccia alle pozze di Bonacina: ragazzino elisoccorso

Intervento dell'elisoccorso nel pomeriggio di sabato 25 luglio. Il personale di soccorso, intorno alle ore 16, si è portato alle pozze di Bonacina, sul sentiero del Passo del Lupo che collega il rione di Bonacina a Ballabio, per prestare intervento in favore di un ragazzino di soli tredici anni infortunatosi gravemente cadendo contro una roccia dopo un volo di diversi metri.

Trasferito in codice rosso a Bergamo

Le varie persone presenti, come abitualmente accade durante il periodo estivo, hanno lanciato l'allarme contattando il 112: sul posto è stato inviato anche l'elisoccorso fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como), mentre via terra si sono portati in loco i tecnici del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) e le forze dell'ordine.

Il giovane malcapitato è stato trasferito, cosciente, presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso: l'impatto gli ha provocato un trauma cranico, un trauma alla rachide e delle ferite agli arti inferiori.