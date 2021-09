Scivola sui sassi cadendo nel lago, persona portata in salvo dai Vigili del Fuoco

Intervento dei soccorsi nello specchio di lago davanti ad Abbadia Lariana per prestare aiuto a una persona scivolata e caduta in acqua. L'allarme è scattato intorno alle ore 16:30 di oggi, mercoledì 29 settembre, in zona Pradello. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecco si sono subito portati sul posto con un'autopompa serbatoio e un mezzo nautico. Stando alle prime informazioni raccolte, una persona era scivolata sui sassi adiacenti al lago, cadendo poi in acqua.

Recuperata sul gommone da soccorso, la persona in difficoltà è stata quindi trasportata nella spiaggetta dell'Orsa dove il personale del 118 ha provveduto ad effettuare le prime cure del caso e a portarla in ospedale.