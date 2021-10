Valsassina: precipita per centro metri durante la camminata con il papà. Paura per un ventenne

Paura per un giovane nel pomeriggio di sabao 16 ottobre. Un ragazzo di circa 20 anni è precipitato intorno alle ore 16.40 in località Serra, nei pressi di Introbio. Era in montagna con il padre quando è scivolato dal sentiero per oltre un centinaio di metri, finendo in un punto molto stretto. La centrale ha mandato sul posto l’elisoccorso di Milano di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) e le squadre territoriali della Stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana; una decina i tecnici impegnati per le operazioni di recupero, effettuate mediante la tecnica del contrappeso.

In ospedale

Il giovane, che nella caduta ha riportato diversi traumi, è stato portato in un punto più sicuro e poi il tecnico di elisoccorso del Cnsas, sempre a bordo del mezzo, lo ha recuperato con il verricello. L’intervento è finito intorno alle 19:30 con il ricovero del giovane presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco in codice giallo.