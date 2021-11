Precipita nel canale Comera sul Resegone e muore

Precipita nel canale Comera e muore. Una nuova tragedia in montagna si è consumata nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 novembre. Una donna di nazionalità lituana di 40 anni ha infatti perso la vita a causa di un incidente avvenuto sul Resegone.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 16 da un escursionista, un connazionale, che si trovava insieme alla vittima e che l'ha vista precipitare nel vuoto. A causa del maltempo e della scarsa visibilità l'elicottero non ha potuto raggiungere il luogo della tragedia, lungo il sentiero che conduce al Rifugio Azzoni, così la centrale operativa di Areu ha inviato via terra squadre del Soccorso alpino e dei Vigili del fuoco.

Il corpo della donna è stato rinvenuto senza vita nel tardo pomeriggio dall'équipe di tecnici e sanitari intervenuti. L'uomo è stato invece riaccompagnato a valle. L'intervento è durato in tutto circa cinque ore.

La ricostruzione del Soccorso Alpino

Una donna di circa 40 anni, lituana, ha perso la vita oggi pomeriggio sul Resegone. Era con un’altra persona, connazionale, e stavano rientrando da un’escursione lungo il sentiero n.1 che scende dal rifugio Azzoni. Arrivati nei pressi del canale Comera, appena prima della località Bedoletta, la donna è precipitata per una settantina di metri; la dinamica è in corso di accertamento. Immediata la richiesta di aiuto: la centrale ha mandato sul posto i tecnici della Stazione di Lecco del Cnsas, XIX Delegazione Lariana, e i Vigili del fuoco. Non è stato possibile arrivare sul posto con l’elisoccorso perché le condizioni meteorologiche lo impedivano, con nebbia e scarsa visibilità in quota. L’équipe medica ha però raggiunto i Piani d’Erna e il medico del Cnsas ha constatato il decesso. Il recupero della salma avverrà nelle prossime ore: la zona, dove in passato si sono già registrati incidenti mortali, è particolarmente impervia e di difficile accesso, inoltre, al momento sono in corso precipitazioni, con neve e pioggia. L’altro escursionista, illeso, è stato accompagnato a valle dalle squadre.